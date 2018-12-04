Ahmet Kural ile Sıla Olayının Soruşturma Dosyası Aile İçi Şiddet Bürosuna Gönderildi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma dosyası, yeninden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi.

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERMİŞTİ

İHA'nın haberine göre; Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

SILA UZLAŞTIRMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu'na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural'ın avukatları dosyaya yeni görüntüler sunmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.

DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER SUNULDU

Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosu'na gönderdi. Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosu'na gönderileceği kaydedildi.