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Bomba iddia: Ünlü şarkıcı Sıla ile Hazer Amani bu pazar evleniyor

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrılan ünlü şarkıcı Sıla, mutluluğu Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani'de buldu. Gel Konuşalım programında ünlü çiftin ilişkisine dair flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ünlü çift, pazar günü evleniyor.

30.10.2019 19:59

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra bir süredir ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olan ünlü şarkıcı Sıla ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü çift, 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle evlenecekler.

HAMİLELİK İDDİALARINI MENAJERİ YALANLADI

Acele evliliğin sebebinin, hamilelik olabileceği iddia edildi. Programın sunucularından Eylem İpek Şafak menajerin ise bu iddiayı yalanladığını söyledi.

SAMİMİ ŞEKİLDE UYURKEN YAKALANMIŞTI

Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek aylarca magazin gündemine oturan Sıla, geçtiğimiz ocak ayında Masterchef'in ünlü şefi Hazer Amani ile bir aracın içinde samimi bir şekilde uyurken yakalanmıştı. Olayın üzerinden aylar geçtikten sonra Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.

Bomba iddia: Ünlü şarkıcı Sıla ile Hazer Amani bu pazar evleniyor

Ahmet Kural, Hazer Amani, Sıla, Magazin


YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN:iki çıplak bir hamam a yakışır
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GERÇEK AVNİ:hayranlarıma ve fanlarıma sesleniyorum. taklitlerimden sakınınız.
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17 0
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AVNİ:ASLI YOKMU LA
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AVNİ:BENİM İÇİN 0 PROBLEM NEFES ALIYORSA
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2 0
ASLI YOK:Faslı var isten mi
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SILA MANTIĞI:Dayak varsa kaç. Yemek varsa ye.
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AŞK:Sıla, Ahmet seni hala seviyor. Sen de onu seviyorsun. Lütfen kendine ve Ahmet e bunu yapma bu çirkin adamla evlenerek!
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:sıla güzel mi?
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BOŞ YORUMLAR:Boş habet
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SY:adam sevgili bulunca alkış kıyamet, kadın sevgili bulunca waoow ne çabuk unuttu! dayak yiyip bide yas mı tutacaktı, bravo sıla!
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