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Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani'nin evleneceği tarih belli oldu. 2. Sayfa programının haberine göre Hazer Amani ve Sıla, ocak ayının ikinci haftası Roma'da nikah masasına oturacak.

19.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:04

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başladı. Bir süre önce aşklarını itiraf eden ünlü çift, mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmiyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Sıla ile Hazer Amani'nin dünyaevine gireceği tarih belli oldu.

"ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURACAKLAR"

2. Sayfa programının haberine göre; Hazer Amani ile Sıla, ocak ayının ikinci haftası 'da nikah masasına oturacak. Nikah törenine çiftin ailelerini yanı sıra yakın dostları katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

"KENDİMİ HİÇ BU KADAR DİNÇ HİSSETMİYORDUM"

Geçtiğimiz yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" diyerek yanıt vermişti. Sıla ise yaşadığı büyük aşkı "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

EL ELE POZ VERMİŞLERDİ

Evlilik hazırlığı yapan çift, objektiflere ilk kez Türk Eğitim Derneği'nin Ankara'da düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda el ele poz vermişti.

Öte yandan, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programının 30 Ekim 2019 tarihli yayınında, ünlü çiftin 3 Kasım 2019 Pazar günü evleneceği iddia edilmişti.

Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer AmaniŞarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi

Ünlü şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani evleniyor! Nikah tarihleri belli oldu

Hazer Amani, Roma, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
SILAM: SEN BU UYUZ ADAMLADA MUTLULUĞU BULAMAYACAKSIN.
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ERDENER DÖRTDÖNER: Afiyet olsun..
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ÇONKAFRT: İtiraz istemem ikisini de kuaförüme bekliyorum. Saçlarını aynı model yapacağım
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KUAFÖR: Gelin başı için ikisini de bekliyorum, indirim de yaparım.
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