Ünlü şarkıcı soluğu hastanede aldı
Önce tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan ünlü şarkıcı Songül Karlı soluğu hastanede aldı
09.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:44
Songül Karlı, bir türlü düşmeyen tansiyon ve baş dönmesi yüzünden soluğu Medicine Hospital'de aldı. Burada yakın arkadaşı Dr. Zeki Doğan tarafından tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı'ya serum takıldı.
Üst solunum yolu riski altında bulunan ünlü şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları da derin bir nefes aldı.
Kaynak: Snob Magazin
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Etiketler : Songül Karlı, Magazin
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