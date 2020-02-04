Haberler » Magazin » Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi - Magazin

Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi

Kendini spora veren ve hayli zayıf görüntüsüyle dikkat çeken şarkıcı Cemre Kemer, Seyşeller tatili sırasında takipçilerinden gelen eleştirilere cevap verdi.

04.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:12

Uzun zamandır Emir Medina ile aşk yaşayan Cemre Kemer, sevgilisiyle birlikte Seyşel Adaları'na tatile gitti. Sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınlayan Cemre Kemer'e takipçileri yüzlerce yorum gönderdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı fit ve sağlıklı bulurken, bazıları ise "Çok zayıfsın", "Biraz kilo al" şeklinde yorumlarda bulundu.

TAKİPÇİLERİ PAYLAŞIMLARA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan 34 yaşındaki şarkıcının paylaşımlarına ilgi büyük oldu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Çok zayıf olduğuna dair eleştirilerden dert yanan Kemer, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"BEN BÖYLEYİM"

34 yaşındaki güzel, "Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı, iki aşağı okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi" ifadelerini kullandı.

"İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır. Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi, ben buyum."

Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi

Cemre Kemer, Kemer, Magazin


HABER YORUMLARI (20)
ADINIZI YAZIN:Oha kadının karın kasları Enes Batur''dan daha güzel. . . Kadın baklava yapmış resmen. ;)))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BALÇOVALI:Ayşegül sanki dünya güzelisin!Havandan geçilmiyordu bugün?
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
SAHTE AYŞEGÜL:Ama ne hikmetse, hiç cevap yazdığını görmedik
Yayından Kaldır
1 0
BALÇOVALI:Sen Ayşegül değilsin.Ayşegül la lı lu lu konuşmaz,çok zarif ve nazik bir hanımefendidir.Ayrıca Ayşegül bu haber sitesine bakıyor...Benim yazdıklarımı okuyor olduğunu sanıyorum.
Yayından Kaldır
1 0
AYŞEGÜL:Sen kimsin la, ismimi nerden biliyorsun?
Yayından Kaldır
0 1
AFUBAR:Ne bugünü her gün öyle her güün
Yayından Kaldır
0 1
SAKARYALI HATUN:Keşke bende bunun gibi zayıflayabilsem, ama su içsem yarıyor, 90 kilonun altına bir türlü inemiyorum, boyumda kısa olduğu için daha tombul görünüyorum, annem çok lezzetli yemekler yapar benim, eee haliyle bende dayanamayıp habire atıştırıyorum. :)))))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AVNİ:sen kimsine la
Yayından Kaldır
0 0
AVNİ:Tamam
Yayından Kaldır
0 1
SAKARYALI HATUN:Nikimi kullanma, Avni!..
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:39:42