Ünlü şarkıcı tecavüz olayının detaylarını ilk kez anlattı

Grammy ödüllü şarkıcı Duffy , kaçırıldığını ve dört hafta boyunca tecavüze uğradığını daha önce söylemişti. 35 yaşındaki Galli şarkıcı, kendi web sitesinden yaptığı açıklamada, tecavüz olayının detaylarını anlattı. Ülkesi dışında bir yere kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi.

'DÖRT HAFTA BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADIM'

Şarkıcı, hikayesini, benzer olayları yaşayan başkalarına yardım etme amacıyla anlattığını belirterek şunları yazdı: "Doğum günümdü, bir restoranda uyuşturucu verildi ve sonra dört hafta boyunca uyuşturuldum ve yabancı bir ülkeye götürüldüm. Uçağa nasıl bindiğimizi ve sonra bir araçla nasıl seyahat ettiğimizi hatırlayamıyorum. Bir otel odasına götürüldüm, fail döndü ve bana tecavüz etti. Acıyı hatırlıyorum ve olay olduktan sonra odada bilinçli kalmaya çalışıyordum."





'KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM AMA...'

Duffy, "O uyurken komşu şehir veya kasabaya kaçmayı düşündüm, ama param yoktu ve o kişi polisi arayarak beni kayıp kişi olarak ihbar edebilir diye düşünerek korktum" dedi. Duffy, daha sonra failin, kendi evinde de uyuşturucu vermeye devam etiğini ve dört hafta boyunca tecavüz ettiğini söyledi.

'EVE NASIL DÖNDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

Duffy, "Olaylar olduktan sonra tanıdığım biri evime geldi ve beni battaniyeye sarılmış halde balkonumda gökyüzüne bakarken buldu. Eve nasıl döndüğümü hatırlayamıyorum. Beni evde bulan kişi yüzümün sarı renkte olduğunu ve ölü bir insan gibi göründüğümü söyledi" ifadesini kullandı.





'YARALAYICI BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ'

"Bu hikayeyi paylaşıyorum, çünkü yaralayıcı bir dünyada yaşıyoruz. Beni derinden sarsan bu durumdan artık utanmıyorum" diyen şarkıcı, "Eğer kalpten konuşursanız başkalarının içindeki kalbin cevap vereceğine inanıyorum. Hayatım hakkında ve hikayem kadar karanlık aynı acıyı yaşamış başkalarının hayatları için kalpten konuşuyorum" ifadesini kullandı.

















Duffy, hayatına devam ederken bir 'beden çalışması' yapmayı planladığını sözlerine ekledi. Şarkıcı, "Bunun çok zor olduğunu biliyorum. İnsanların bir zamanlar tanıdığı kişi olacağım şüpheli olsa da bir gün bir beden çalışması yapmak benim kendime olan borcum. Müziğimin kalitesi kendisiyle ölçülecek ve bu hikaye, beni tanımlayan bir şey olmaktan çıkıp deneyimlediğim bir şey olacak" dedi.





'UYUŞTURUCU MADDE VERİLDİ'

Ünlü şarkıcı ilk kez şubat ayında Instagram hesabından duyurduğu tecavüz olayıyla ilgili, "Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi. Doğrusu, bu ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabii kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise güneş parıldıyor" demişti.

Kaynak: Snob Magazin