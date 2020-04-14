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Ünlü şarkıcıdan tepki çeken sütyen paylaşımı!

Karantina sürecini pek çok ünlü isim gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından sütyen konusunda çarpıcı bir itirafta bulundu

14.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
Ünlü şarkıcıdan tepki çeken sütyen paylaşımı!

Geçtiğimiz aylarda "Ben sütyen bile takmıyorum… Sizi mi takacağım…" diyen Aynur Aydın'dan yine sütyenle ilgili bir yorum geldi.

'Bunu neden öğrenmek zorundayız?'

Karantina günlerinde evinde kalan Aydın, açıklamasında "sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Aydın'ın çoğu takipçisi, "Bunu neden öğrenmek zorundayız?" diye sordu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Aynur Aydın, Karantina, Aydın, Magazin
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