Ünlü şarkıcıdan tepki çeken sütyen paylaşımı!

Geçtiğimiz aylarda "Ben sütyen bile takmıyorum… Sizi mi takacağım…" diyen Aynur Aydın'dan yine sütyenle ilgili bir yorum geldi.

'Bunu neden öğrenmek zorundayız?'

Karantina günlerinde evinde kalan Aydın, açıklamasında "sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Aydın'ın çoğu takipçisi, "Bunu neden öğrenmek zorundayız?" diye sordu.