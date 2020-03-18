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Ünlü şarkıcının acı günü! Haberi bu sözlerle duyurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halasının vefat ettiğini açıkladı

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00
Ünlü şarkıcının acı günü! Haberi bu sözlerle duyurdu

Bir süredir Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen popçu Hadise'nin halası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Hadise, üzüntüsünü dile getirdi.& ;



Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evde kendisini karantinaya alan Hadise, "Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.



Hadise, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halam... Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, 'ikinci anne' dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an."



Takipçileri ise Hadise'ye başsağlığı mesajlarıyla güç verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Bora Füzesi, Hadise, Magazin

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