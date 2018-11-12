Ünlü Şarkıcının Arda Kural Tepkisi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ece Seçkin Kimdir?

Twitter'da Arda Kural adına hesap açan bir kullanıcı sevilen şarkıcı Ece Seçkin'in bir fotoğrafına yorum yaptı. "Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim" gönderisine, Arda Kural adına ait hesaptan "Sevse nereni sevecek 153" yorumu geldi. Bu yoruma sinirlenen ve hesabın gerçek Arda Kural'a ait olduğunu düşünen Seçkin, "Kes lan şizo" yorumunu yaptı. Kısa süre sonra gönderisini silen şarkıcıya tepkiler büyürken Ece Seçkin merak konusu oldu. Peki, Ece Seçkin kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Ece Seçkin'in biyografisi..

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.

BALE YAPTI

Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner'den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan'dan özel şan dersleri almaya başladı.

HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANDI

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi 'Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

İLK ALBÜMÜNÜ OZAN DOĞULU PRODÜLTÖRLÜĞÜNDE ÇIKARDI

2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012'de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğulu'ya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzası taşıyor. Türkiye'de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan'ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu'ya ait.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BAYAN SANATÇI ÖDÜLÜNÜ ALAN EN GENÇ İSİM

Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkin'e klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda "En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı" dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu.

ŞARKISI YOUTUBE'DE 135 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Son çalışması "Hoşuna mı Gidiyor?" ile Video Paylaşım Sitesi Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir.

İNGİLİZCE ŞARKILAR DA SESLENDİRİYOR

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yapmıştır. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirmiştir. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına gelmiştir. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı.