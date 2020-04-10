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Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen hayranına dava açtı. Şarkıcı, tacizlerine devam eden ve oturduğu siteye girmeye çalışan kişiyi bir kez daha savcılığa şikayet etti.

10.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:33
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

Popüler şarkıcı Hadise , geçtiğimiz aylarda, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi oldu. Evine mektup gönderen kişiden ürktüğünü söyleyen şarkıcının saplantılı hayranı yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.

6 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükünunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

OTURDUĞU SİTEYE GİRMEYE ÇALIŞINCA YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Günaydın'da yer alan habere göre; aynı hayranının kendisini taciz etmeye devam ettiğini ileri süren Hadise, yeniden savcılığa başvurdu. Hadise, hayranının, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikamet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla aşk mektupları gönderdiğini belirtti. Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Hadise, Psycho, Magazin
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