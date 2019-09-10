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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara ayırdı

Dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara böldü. Yalçınkaya'nın yaptığı şov ise yarışmacıların ağzını açık bıraktı.

10.09.2019 11:36

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, dün akşam 10'uncu bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacılardan tavuk snitzel, tavuk kanat ve göğüs etinden sarma yapmalarını isteyen şeflerden Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı yaptığı şovla herkesi mest etti.

"GÖZÜMÜ KAPAT, BIÇAĞIMI VER"

Dokunulmazlık için mücadele edecek olan mavi takım yarışmacılarına yapacakları yemekleri anlatan Mehmet Şef, yarışmacılara ders verdi. Tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya, "En kolay işi verdik. Tavuk açacaksınız üç tane ürün yapacaksınız. Benim için tavuk açmak güzel bir eğlence olur. Ben bu tavuğu gözü kapalı açarım. Gözümü kapat, bıçağımı ver. Ben o üç ürünü açarım" dedi.

GÖZÜ KAPALI ŞOV YAPTI

Bunun üzerine araya giren Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya'nın gözlerini bağladı. Eline bıçak alan ünlü şef ise deyim yerindeyse şov yaparak tavuğu 3 farklı parçalara ayırdı. Yalçınkaya'nın yaptığı şov ise yarışmacıların ağzını açık bıraktı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı bütün tavuğu parçalara ayırdı

Mehmet Yalçınkaya, Türkiye, Şef, Magazin

YORUMLAR (11)
EMRE MOR: Ulan aklımızla dalga geçiyorlar. Tavuğun gözündeki çağpağı alırım ben. Şovmuş
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ŞEF AVUN: TAVUĞU DÖRDE BÖLMEK Mİ ŞOV. KEKOLAR YER TABİ
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VAY BE: Bunun neresi ozel
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3 0
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BEYMEN.............ÖÖÖJJJÖÖ: eferimmmmmmm. . . . şovmen. . .
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''''ŞOV'''': Ye bizi şef ye. .
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HALİT ÇETİN: lan olum manyakmısınız bunu herkes yapar. Bende birşey yapacak sansım. Millet bakmadan bir salatalığı eşit miktarlarda ince ince doğruyor. Hadi onu yapsın bakalım da görelim.
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ŞIPIDIK: Ne var bunda bende gözlerimi kapatıp kalemle parmaklarımın arasına vuruyorum.
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MERVE: ego dolu bir program şefim diye yarışmacılara ego hava kasan insan müsvetteleri, ama sonuç olarak hepsi showun bir parçası al birini vur ötekine
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DERDESTTTTTTTTTTTTTTTTTT: medya türk insanını gerçekten salak yerine koyuyor, bu işi yapan herkesin yapabileceği basit bir iş, haber bulmak bu kadarmı zor
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HALİT AYAR: uuuuuuu OLUM NASIL YA. COK ZOR OLMALI.
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