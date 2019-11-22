Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Batuhan ve Suna'ya torpil uyguladıkları iddiasına sert çıktı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından yarışmaya veda eden isim Suna oldu. Haftalardır Suna'ya torpil uyguladıkları iddia edilen şeflerden Somer Sivrioğlu, Twitter hesabından gelen yorumlara tek tek cevap verdi.

HAKKINDAKİ İDDİALARA SERT ÇIKTI

Yarışmanın fenomen isimlerinden Batuhan'la beraber çalıştığı ve Suna'ya torpil yaparak yarışmadan elemediği iddia edilen şeflerden Somer Sivrioğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak "Ne oldu? Batuhan yanımda çalışıyordu, Suna torpilliydi, her şey organizeydi. Üstümüzden prim yapmaya çalışan köpekbalığının etrafında dolaşıp artıklarından beslenen parazitler misali kendini fenomen ilan edenler. İnsanların emeğine, başarısına laf atmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

"EVET MANYAĞIZ BİZ"

Sivrioğlu, paylaşımına "Sırf bunu söylemek için iyi iki şefi sona bırakıp birini elediniz yani" diyen sosyal medya kullanıcısına "Evet manyağız biz, en iyi yarışmacılarımızdan biri Twitter'a yazmak için eliyoruz" dedi.

"İYİ Kİ SENİ TANIDIK"

Somer Sivrioğlu, yarışmadan elenen Suna'ya sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "İyi ki seni tanıdık Suna Aydın. Tek başına ayakta duran sağlam kişiliğinle, başarılarınla, lezzetinle, hiçbir zaman susmasan da bir kez bile bize saygıda kusur etmemenle, bize ve MasterChef Türkiye'ye çok şey kattin. Yolun açık olsun, kardeşim"