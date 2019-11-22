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Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Batuhan ve Suna'ya torpil uyguladıkları iddiasına sert çıktı

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Batuhan ve Suna'yı torpille yarışmada tuttukları yönündeki iddialara Twitter hesabından ateş püskürdü.

22.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:39

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef , dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eleme potasına kalan Suna, Kıvanç, Yasin ve Batuhan arasından yarışmaya veda eden isim Suna oldu. Haftalardır Suna'ya torpil uyguladıkları iddia edilen şeflerden Somer Sivrioğlu, hesabından gelen yorumlara tek tek cevap verdi.

HAKKINDAKİ İDDİALARA SERT ÇIKTI

Yarışmanın fenomen isimlerinden Batuhan'la beraber çalıştığı ve Suna'ya torpil yaparak yarışmadan elemediği iddia edilen şeflerden Somer Sivrioğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak "Ne oldu? Batuhan yanımda çalışıyordu, Suna torpilliydi, her şey organizeydi. Üstümüzden prim yapmaya çalışan köpekbalığının etrafında dolaşıp artıklarından beslenen parazitler misali kendini fenomen ilan edenler. İnsanların emeğine, başarısına laf atmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

"EVET MANYAĞIZ BİZ"

Sivrioğlu, paylaşımına "Sırf bunu söylemek için iyi iki şefi sona bırakıp birini elediniz yani" diyen sosyal medya kullanıcısına "Evet manyağız biz, en iyi yarışmacılarımızdan biri Twitter'a yazmak için eliyoruz" dedi.

"İYİ Kİ SENİ TANIDIK"

Somer Sivrioğlu, yarışmadan elenen Suna'ya sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "İyi ki seni tanıdık Suna Aydın. Tek başına ayakta duran sağlam kişiliğinle, başarılarınla, lezzetinle, hiçbir zaman susmasan da bir kez bile bize saygıda kusur etmemenle, bize ve MasterChef Türkiye'ye çok şey kattin. Yolun açık olsun, kardeşim"

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan Batuhan ve Suna'ya torpil uyguladıkları iddiasına sert çıktı

Somer Sivrioğlu, Türkiye, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
DOĞRU KARAR:yarışmacıların geçmiş performanslarına göre eleme olmuyor bunu anlayın eleme oyununda en kötü yemeği yapan eleniyor
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SUAT:SUNA ZATEN PARAYLA OYNUYORSUN, RESTAURANTIN ÜNLÜ, KOCAN ZENGİN, HADİ CANIM GENÇLERİMİZE LAZIM PARA. . BYE BEY
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BUĞLEM:Suna için izliyordum, şimdi kanalı açmam. .
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KUBİLAY:HİÇ KAPTANLIK ALAMAMIŞ ADAMLAR HALA ORDA 3 DEFA KAPTANLIK ALMIŞ REÇETE BİLGİSİ ÜST DÜZEY OLAN SUNA ELENDİ YAZIK MASTER CHEF BİTMİŞTİR
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4 6
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ALİ:tamamen kurgu, hayal ürünü
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KİMSİ KİM:suna gitti yarışma bitti
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MAHMUT DUNCER:İNSAN KURU FASULYE PİLAV YAPTIRIR. SOĞANIDA YANINA TÜM KELİNDE VERİR. YUMZUĞU VURDUN MU CÜCÜÜ ÇIKARIR. YOK İTALYAN YEMEĞİ YOK OSMANLI YEMEĞİ YOK ÇİN MUTFAĞI
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DOĞAN:Acun böyle yarışmalar ile kendi topuğuna sıkıyor farkında değil . ilerisini görmek için IQ seviyesi 1500 Olmasına gerek yok.
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