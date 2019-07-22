"Ünlü şefler, Korudağ zeytin çiftliği öncülüğünde bir araya geldi"

Korudağ Zeytin Çiftliği'nin düzenlediği, The Kitchen Project'in ev sahipliğini üstlendiği "1. Şef Gecesi"nde İzmir'in ileri gelen restoranlarından Kordon Yengeç Restoran, Urla Vinolocal, %100 restoran, Kepler Social House, Langaza, La Cigale Urla ve Gastro Tire işletme sahipleri ve şefleri bir araya geldi. Organizasyonda zeytin ve zeytinyağı sohbeti yer aldı ve Şef Ahmet Güzelyağdöken'in " Ege'nin Yeşili" adlı tadım menüsü sektörün öncüleri ile birlikte tadıldı.

İpm Endüstrileri tarafından İzmir Bergama'ya bağlı Zeytindağ bölgesinde kurulan Korudağ Zeytin Çiftliği'nin düzenlediği "1. Şef Gecesi" orginizasyonunda İzmir'in adı sayılı restoran işletmecileri ve şeflerini ağırladı. Düzenlenen organizasyonda Korudağ Zeytin Çiftliği'nin 2017 yılında piyasaya sürdüğü zeytinyağı üzerine ilk markası olan "Harvena" ve 2019 yılında tüketiciye sunulan "Edra"nınTadım Uzmanı Bilge Keykubat eşliğinde tadım ve tanıtımı yapıldı. Zeytin ve zeytinyağı hakkında seminer tarzında bilgilendirici bir sohbetin yapıldığı etkinlikte Korudağ Zeytin Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı Alican İper, zeytinyağı üretimindeki en önemli nokta olan kalite ve temizliğin önemini vurguladı. İper, davetlilere Korudağ Zeytin Çiftliği firmasının zeytinleri, Harvena ve Edra adlı zeytinyağı markalarının üretim süreci, kokusu ve olması gereken tadı detaylı şekilde anlattı. Sohbetin ardından ünlü Şef Ahmet Güzelyağdöken'in "Ege'nin Yeşili" adını verdiği zeytinyağı temalı tadım menüsü organizasyonda yer aldı. Ege'nin yöresel yiyeceklerinin bulunduğu menüye ilgi son derece yüksekti.