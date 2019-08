Ünlü şefler, sokakta yaşayan evsizler için pişirdi

Sokakta yaşayan ve toplumda yok sayılan insanların hayatlarına tekrar sarılmaları amacıyla kurulan Hayata Sarıl Lokantası'nda ünlü şefler evsizler için yemek pişirdi. Evsiz insanlara destek amacıyla Ayşe Tükrükçü'nün kurduğu Hayata Sarıl Derneği'nde iş kadını Arzu Özal ve Türkan Yücesoy kadın cinayetlerine tepki gösterdi.Ayşe Tükrükçü'nün "toplumda yok sayılan insanlar için rehabilitasyon merkezi" vizyonu ile 2017 Şubat ayında kurulan Hayata Sarıl Derneği aracılığıyla kurulan lokantada; gündüz ünlü aşçıların yaptığı yemeklerden elde edilen gelirle, akşam saatlerinde evsiz insanlara ücretsiz yemek servis ediliyor.Mutfak eğitimi İntema Yaşam ekibi tarafından gerçekleştirilen Hayata Sarıl Lokantası'nda ayrıca her ay ünlü bir şef, mutfak ekibi ile bir araya gelerek yemek yapıp menüye katkıda bulunuyor. Proje ortaklarının sponsorlukları ve bireysel maddi destekler sayesinde hayata geçen lokantada; askıda yemek, paket ve catering servisleri de bulunuyor.Taksim'de hizmet veren Hayata Sarıl Lokantası, Beyoğlu Kurabiye Sokak No: 3/1 adresinde Sosyal fayda sağlamak amacıyla Radisson Blu Hotel Vadistanbul Executive Chef'i Mustafa Özkan ve Park Inn by Radisson Kavacık İstanbul Asia Executive Chef'i Arif Yerlikaya, kendilerine eşlik eden iş kadını Arzu Özal ve Türkan Yücesoy ile birlikte Hayata Sarıl Lokantası'nda yeni başlangıçlar için yemek pişirdi.Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan Hayata Sarıl Lokantası'na destek kampanyasında 8 aylık pişirme programının dördüncü etkinliği gerçekleştirildi. Radisson Hotel Group otellerinden her ay belirlenen iki otelin Executive Chef'i bir gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası'nda belirledikleri özel bir menüyü pişiriyor ve servis ediyor. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelir Hayata Sarıl Lokantası'nın bütçesine destek olmak için kullanılıyor.Radisson Hotel Group adına konuşan Sorumlu İşletmecilik Türkiye Koordinatörü İlhan Akpınar, "Hayata Sarıl Lokantası'na katkı sağlayabilmek adına bu ay dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem organizasyon ile beraber sokakta yaşayan dostlarımız için umut olabilmek bizim için çok değerli. Amacımız, Radisson Hotel Group Türkiye otelleri olarak belirlediğimiz projeler kapsamında ihtiyacı olanlara ulaşabilmek ve olanaklarımız ölçüsünde destek olmaktır. Çünkü bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz. Hayat paylaşınca daha güzel" diye konuştu.Hayata Sarıl Derneği'nin kurucusu Ayşe Tükrükçü, son günlerde yaşanan kadın ölümlerine dikkat çekerek, "Türkiye'de 81 ilin bulunmasına rağmen 16'sı devlete bağlı 32 tane sığınma evi var. Bu oran çok yetersiz. Buna çözüm bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu."Kadına, çocuğa, hayvana ve doğaya şiddeti protesto ediyorum"Hayata Sarıl Derneği'nin çalışmasına katkıda bulunan iş kadınlarından Arzu Özal, "Hayata sarıl Lokantası'nda evsizlere yemek yedirmek amacıyla girdiğimiz bu sosyal sorumluluk projesinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinliklerle kadına, çocuğa, hayvana ve doğaya şiddete hayır diyorum. Kadın cinayetlerini ise protesto ediyorum. Herkesi birbirini sevmesini ve doğaya saygı göstermesini istiyorum. Allahın verdiği canı sadece Allah alır" ifadelerini kullandı."Çekilen video, toplumun vicdanını harekete geçirdi"Yücesoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi iş kadını Türkan Yücesoy ise çekilen videonun, kadın cinayetinin toplum duyarlılığına dönüşmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Birçok olaylar oluyor duyup geçiyoruz. veya dikkat çekici olarak verilmediği için duyarsız kalıyoruz. Cinayet sırasında görüntü çeken kadın eleştiriliyor fakat bu görüntülerle birlikte toplumun duyarlılığı artmış ve kadın ile çocuğun haykırışının topluma duyulmasında sesi olmuştur. Görüntü olmasaydı 3. sayfalarda birkaç satırla geçiştirilecek ve dikkat çekmeyecekti. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Toplum olarak çok unutkan milletiz. Bence videoyu çeken kadını kutlamak gerekiyor. Toplum vicdanını harekete geçirdi" dedi.Hayata Sarıl Lokantası'nda yemek yiyen bir kadın ise "Kampanyaya destek için geldik, hem de lezzetli yemeklerini deniyoruz. Çok mutluyum destek verdiğimiz için" dedi. - İSTANBUL