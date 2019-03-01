Ünlü Şefler ve Dünyanın Lezzetleri Bir Arada!

Dünyaca ünlü şefleri ve kaliteli içerikleriyle bir yemek kanalından çok daha fazlası olan 24Kitchen, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü ilk kez gerçekleştireceği 24Kitchen Dünya Lezzetleri Festivali ile Türkiye'deki gastronomi tutkunlarıyla buluşacak.

Tüm gün sürecek festivalde ziyaretçiler, farklı mutfaklara tanımlanmış özel alanları gezerken, hem ilgili mutfağın en özel lezzetlerini tadacak hem de bu mutfakları temsil eden en prestijli restoran standlarında gün boyunca sınırsız ikramları müzik eşliğinde o mutfağın kültürünü yaşatan bir atmosferde tecrübe edecekler. Festival boyunca misafirler, dünyanın dört bir yanından farklı mutfak kültürlerini ziyaret etme şansı yakalayacak ve şefler eşliğinde yemek atölyeleri ile söyleşilere katılabilecekler.

Lezzet tutkunları gün boyunca İtalyan mutfağı ile hamura ince dokunuşları, Asya mutfağı ile yemeğin felsefesini, Fransız mutfağı ile tatlıların muhteşem dünyasını, Amerikan mutfağı ile hızlı gurme lezzetleri ve Türk mutfağının zengin tatları ile farklı kültürleri buluşturan sıra dışı yemekleri keşfetme şansı bulacak. Festival akşam saatlerinde başlayacak DJ performansı ve canlı müzik ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler