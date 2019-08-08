ÜNLÜ SENARİST UMUR BUGAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden ünlü senarist Umur Bugay için cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı.78 Yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden Umur Bugay için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bugay'ın birlikte çalıştığı Zihni Göktay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Rutkay Aziz, Ali Uyandıran, Erdal Özyağcılar, Birol Güven, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen ve sanat dünyasından birçok kişi de katıldı. Törende taziyeleri Umur Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, kızı Zeynep Bugay ve ailesi kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Bugay son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılanların omuzunda cenaze aracına taşınan Bugay, defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanına götürüldü."AİLEMİZİN EN ZOR GÜNÜ"Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, "Babamın arkasından konuşmak çok zor. Çünkü kelimelere sığmaz. Çok şey öğretti bize. Çok özel birisiydi. Bugün buraya gelen herkesin gözlerinin içerisi hem sönmüş hem de gülüyor. Onun bize öğrettiklerini ve bıraktıklarını devam ettirerek hayatı sürdürmeye çalışacağız. Ailemizin en zor günü. Aynı mütevazilikle ve felsefeyle devam etmeye çalışacağız." dedi.

"TİYATRO VE SİNEMA İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Ali Uyandıran da, "Biz bir arkadaşımızı dostumuzu, arkadaşımızı, yazarımızı, ağabeyimizi, babamızı kaybettik. Üzgünüz tabi. Hepimizin başı sağ olsun. Tiyatro ve sinema için büyük bir kayıp." diye konuştu.

Zihni Göktay ise, "50 yıllık bir dostum, arkadaşım, yapımcım, benden de büyüktü biraz, ağabeyim. Hangi meziyetini saysam diyorum bir A4'ü doldurur. Bir kere insandı, iyi bir tiyatrocuydu, iyi bir yapımcıydı, iyi bir patrondu, emekçinin hakkına büyük bir saygısı vardı, iyi bir Atatürkçüydü. Yazdığı her satırda güzellikler zaten dört yapımında birden oynama mutluluğuna eriştim." şeklinde konuştu.

Müjdat Gezen, "Yıllar önce 60'lı yıllarda birlikte ortak tiyatro kurduk. Aynı odada soyunduk. Beraber Anadolu turneleri yaptık. Beraber çok günlerimiz geçti. Aile dostuyduk. Artık toplanamayacağız. Hayat böyle bir şey işte." ifadelerini kullandı.

Birol Güven, "Bizim üstadımızdı. Biz ondan çok şey öğrendik. Ben onun ekrandan öğrencisiyim. Bende çok aile odaklı, gündelik hayatı anlatan işler yaptım. Benim yaptıklarımda da kendisinin etkisi çok fazladır. Biliyorsunuz biz bizimkiler dizisiyle büyüdük demeyelim ama geliştik. Kelimenin tam anlamıyla bir üstattı kendisi." dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, " Hem sinema hem de tiyatro için büyük kayıp doğrusu. Çaresi yok. Kaçınılmaz bir şey. Genç yaşta gitti. Daha verimliydi. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

-Ömer Bugay röp

-Törene katılan ünlü isimlerle röp

-Cenaze namazı kılınışı



