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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Tekrar hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

05.11.2019 12:02Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
Tekrar hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Abim baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı" dedi.

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Erbil, tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Erbil yaptığı açıklamada, "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar İnşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mehmet Ali Erbil, Yeşim Erbil, Erbil, Güncel

Kaynak: İHA

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