Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye aylık 150 bin TL ödüyor

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in yoğun bakımdan normal odaya geçtiği bilgisi verilen ünlü şovmenin hastane masraflarının artık sigortasının karşılamadığı iddia edildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'inTV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verildi.

"ARTIK SİGORTASI İŞLEMİYOR"

Programın yorumcularından Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti. Ünlü sunucu, "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye" dedi.

"FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ise yoğun bakımdan normal odaya çıkarılan Erbil'in sağlık durumu hakkında "Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek" diyerek bilgi vermişti.