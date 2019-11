Ünlü sözleri! Neşet Ertaş sözleri, Aşık Veysel sözleri, Bob Marley sözleri ve Ahmet Kaya sözleri

Sanat dünyasının tanıdık isimleri ile anlatımlarınızı zenginleştirebilir; Aşık Veysel sözleri , Bob Marley sözleri, Neşet Ertaş sözleri ve Ahmet Kaya sözleri ile etkili ifadelerde bulunabilirsiniz. Anlatımınızı güçlendirmek için Bob Marley sözleri, Ahmet Kaya sözleri, Aşık Veysel sözleri ve Bob Marley sözlerini kullanabilirsiniz.

EN GÜZEL AŞIK VEYSEL SÖZLERİ

Aşık Veysel sözleri ile Anadolu'nun derinlerinden gelen sözleri anlatımlarınıza yansıtabilirsiniz. İşte en güzel Aşık Veysel sözleri …

Taş olsam yandım idi. Toprak oldum da dayandım.

Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı.

Cahil insan gül ise de koklama.

Aşkın beni elden ele gezdirdi. Çok dolandım bulamadım eşini. Beni candan usandırdı bezdirdi. Tuzlu imiş yiyemedim aşını. Benim ile gezdin beni arattın. Beraber oturup beraber yattın. Türlü türlü güllerinden koklattın. Aşık ettin güle bülbül kuşunu.

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni. Ne cefalar çekti ne etti Anam. Acı tatlı zahmetime katlandı. Uçurdu yuvadan yürüttü Anam. Anaların hakkı kolay ödenmez. Analara ne yakışmaz ne denmez. Kan uykudan gece kalkar gücenmez. Emzirdi salladı uyuttu Anam.

Ben giderim sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme yada. Garip bülbül gibi ah u zar etme.

Aslıma karışıp toprak olunca. Çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar. Gök yüzünde dalgalanır seslerim. Ne zaman toprakla birleşir cismim. Cümle mahluk ile bir olur ismim. Ne hasudum kalır ne de bir hasmım. Eski düşmanlarım olur dostlarım.

Bu dünyanın meyvesini. Yesem amma yesem amma. Arasam bulsam hasını. Yesem amma yesem amma.

Dünyaya gelmemde maksat ne idi: bir sadık dost.

Sensin derdine düştüğüm. Hayal oldu konuştuğum. Her gün yediğim içtiğim. İçerimde ağu benim.

Çalıştım kadehim dolduramadım. Kimseye halimi bildiremedim. Gönlümün arzusunu aldıramadım. Dileğim hekime deyvermediler.

Dert ile mihnete dalmayan aşık. Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık. Kınama Veysel'i fikri dolaşık. Ayrılmış yârinden yar diyarından.

Gam leskesi saf saf oldu. Hep sözlerim boş laf oldu. Senin yolunda mahvoldu. Gençliğimin çağı benim.

Bir güzelin mecnunuyum ezelden. Veremem telkini gelmiyor elden. Yandım ateşine can u gönülden. Görmesem günlerim uzar yıl gibi.

Ademi sürdün bakmadın. Cennette de bırakmadın. Şeytanı niçin yakmadın? Cehennemin var da senin.

Ne varise sende bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girende Sen toksun da ben açmıyım.

Allah birdir Peygamber Hak. Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak. Söyleyim geldi sırası. Kürt'ü Türk'ü ve Çerkes'i. Hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi. Yanlış var mı ve neresi?

"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."

"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."

"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."

"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."

"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."

"Kuran'a bak, İncil'e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"

"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."

"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da

Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."

"İnan sana değil kastım,

cahille sohbeti kestim. "

"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı. Ben babamı sen ustanı unutma.

Sen bilmezsin.. O bilmez.. Hiç kimse bilmez, bilemez.. Hatta Ben bile. Bir tek paşa gönlüm bilir.

Seyrettim âlemi dünya dar dedim. Ay dünya arası sanki bir adım. Denizi karayı ölçtüm aradım. Adalar içinde var belli değil.

Avrupa Asya ayrı bir kıta. Bir yıllık yol idi deveye ata. Uçaklar sığdırdı beş on saata. Daha neler çıkar dur belli değil.

Sevgisi içimde yaşayıp duran. Nazlı güzellerin şirin İstanbul. Hayali kafamda hükümdar süren. Görmez gözlerime görün İstanbul.

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı. Ben babamı sen ustanı unutma

Seversin, alırsın, karın olur/ Seversin, alamazsın, karasevdalın olur.

Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, Ben var seversen, Yol var gidersen.

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.

Bir yar için diyar diyar dolandım. Yoruldum da Çamlıbel'e yaslandım. Irmak oldum çalkalandım bulandım. Duruldum da Çamlıbel'e yaslandım. Gahi gönül oldum yüksekten uçtum. Ferhat oldum aşk uğrunda çalıştım. İrenk irenk çiçeklere karıştım. Dirildim de Çamlıbel'e yaslandım.

Karadeniz gibi kükrer coşarsa. Dalgası gelince yaman aşıklar. Hırs gelip de ayranlığı şişerse. Kaybeder irade dümen aşıklar.

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara giyin kara libas yaslan duvara yanından göğsünden açılır yara yar gelmezse yaraların elletme.

İtimat edersen benim sözüme gel birlik kavline girelim kardaş birlik çok tatlıdır benzer üzüme içip şerbetini duralım kardaş.

Dünyaya gelmemde maksat ne idi: Bir sadık dost.

Gönüle delidir demiştik baştan. Üşenmez borandan ıslanmaz yaştan. Boğulmaz denizden yenmez ateşten. Ateşi kor közü kendinden olur.

Aldanma cahilin kuru lafına kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına arzusu hedefi yolu yalandır.

Aşık Veysel

EN GÜZEL NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ

Neşet Ertaş sözleri, Neşet Ertaş türkü sözleri , Neşet Ertaş şarkı sözleri Neşet Ertaş Gönül Dağı sözleri ve Neşet Ertaş neredesin sen sözleri ile sözlerinize Anadolu dokunuşları yapabilir, özlü şekilde anlatımlar yapabilirsiniz.

Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.

Ağla sazım ağlanacak zamandır.

Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.

Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.

Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.

Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!

Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.

Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.

İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.

Özü gülmeyenin yüzü güler mi?

Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün.

Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.

Darda kaldım diye umutsuz olma, Yok iken dünyayı var eden vardır.

Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.

İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.

Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.

İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet hortlayıp çıka? mı çıkar?. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar? mı bıkar?.

Ağla sazım ağlanacak zamandır.

Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.

Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.

Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.

Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.

Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.

Sevgi dünyasına yalan girmez, gönülden sevmeyen Hak'ka eremez.

Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!

Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.

Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.

Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.

Sevgi dünyasına yalan girmez, gönülden sevmeyen Hak'ka eremez.

Neşet Ertaş

EN GÜZEL BOB MARLEY SÖZLERİ

Bob Marley sözleri ile özgün anlatımlar yapmak ister misiniz? İşte en güzel Bob Marley sözleri…

Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun; tadını kaçıranı, hayatından çıkar.

Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki; en büyük acıları gizlemek içindir.

Sadece çocukken güler insan, diğerleri palavra. Çünkü insan büyüdükçe komikliklere değil, acılara gülmeyi öğrenir aslında.

Sen kim oluyorsun ki benim yaşadığım hayatı yargılıyorsun? Ben mükemmel değilim ve olmak zorunda da değilim! Parmaklarınla beni göstermeye başlamadan önce kendi ellerinin temiz olduğundan emin ol.

Evet belki de haklısın, sıfır'ın gücü yoktur. Ama unutma ki, sıfır'ın kaybedecek bir şeyi de yoktur!

Güneş parlıyor, hava güzel, ayakların dans etmek istiyor; ama yine de aklının bir kenarında dursun: Birileri şu an acı çekiyor.

Aslında sürekli tebessüm edenler, içten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir !

Aslında sürekli tebessüm edenler, içten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir!

Eğer sevmediğin kişilerin yüzüne bakmak zorundaysan ve istesen de kaçamıyorsan; gülümseyerek ağlamayı öğreniyorsun demektir.

Düşmanından çok dostundan sakın! Çünkü dostluk biterse; sana nasıl zarar verebileceğini en iyi dostun bilir.

Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme..

Evet belki de haklısın, sıfır'ın gücü yoktur. Ama unutma ki, sıfır'ın kaybedecek bir şeyi de yoktur!

Aslında tek sorunumuz; henüz onunla tanışalı bir kaç gün olmuşken ona seni seviyorum' diyebiliyor olmamızdır.

Artık hep hayal ettiğimiz yeni bir başlangıcı değil; hiç düşünmediğimiz mutlu bir sonu istemeliyiz.

Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun; tadını kaçıranı, hayatından çıkar.

Sadece çocukken güler insan, diğerleri gülmek değildir. Çünkü insan büyüdükçe komikliklere değil, acılara gülmeyi öğrenir.

Kendi kendime konuştuğum kadar, kimseyle konuşmuyorum. Sebep delilik değil, sadece bilirim ki insanı sadece en iyi kendi dinler.

Gerçek şu ki; herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey; 'acı çekmeye değer birini bulmak.

Kendi kendime konuştuğum kadar, Kimseyle konuşmuyorum. Sebep delilik değil, Sadece bilirim ki insanı sadece en iyi kendi dinler.

Aslında kadın su gibi bulunduğu kaba uyar. Kadınlardan şikayetçi olan erkek, hatayı kendi kalıbında aramalıdır.

Eğer bu hayatta illa kıymet bilmek gerekiyorsa, sadece kendi kıymetini bil. Boşver be! Nasılsa her rüya güneşle sona eriyor.

Babam bana dedi ki; bana ettiğini evladından çekersin. Babama dedim ki; babana yapmasaydın benden çekmezdin.

Her şey yolunda gitmiyor, ne yaparsan yap olmuyor yine de! En zoru da; bunlara rağmen gülümsemek zorunda kalmak işte.

Kurtarın kendinizi zihinsel kölelikten kendimizden başka kimse özgür kılamaz aklımızı korkmayın atom enerjisinden falan hiçbir şey durduramaz zamanı çünkü...

Belki de ilk önce yanlış insanlarla tanışmasaydık, doğru insanı bulduğumuzda onların değerini anlayamazdık.

Artık hep hayal ettiğimiz yeni bir başlangıcı değil; hiç düşünmediğimiz mutlu bir sonu istemeliyiz.

Evet belki de haklısın, sıfır'ın gücü yoktur. Ama unutma ki, sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur.

Farkını yansıt, değiş, geliş, keşfedilmeyeni keşfet, yücelerin içinde yüksel. Sonunda tek ol!

Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki; en büyük acıları gizlemek içindir.

Giderek terbiyesizleşiyorsan, hayatın ne mal olduğunu anlıyorsun demektir.

Bob Marley

AHMET KAYA SÖZLERİ

Ahmet Kaya sözleri ve Ahmet Kaya şarkı sözleri ile farklı bir tarzda anlatım yapabilir, etkileyici ifadeler kullanabilirsiniz. İşte en güzel Ahmet Kaya sözleri …

Uyku tutmuyor gözüm... Anılar sıraya girdi.

Ben senin sokağına ulaşamam dardayım... O masum gözlerine bakamam firardayım...

Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var.

Bitti demedi, hoşçakal demedi, elveda da demedi...Allah'a emanet ol hiç demedi, helallik bile istemedi. Gitti sadece gitti.

Şunu söylemek isterim. Biz bugüne kadar, en son ben; her şey barış, her şey kardeşlik, her şey dostluk içindi, temel şiarımız buydu. Biz ülkeyi bölmek için değil, birleştirmek için vardık. Bunu anlamakta güçlük çektiler.

Ülkemizde her zaman ilke olarak savunduğum bir tek şey var: Bağımsız, demokratik ve aynı zamanda laik bir ülkenin en büyük bekçisi olarak görüyorum kendimi.

Ne Diyarbakır anladı beni ne de SEN...Oysa çok sevmiştim ikinizi de bilsen.

Hüzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz hepsi bu...

Dışarda kar yağıyor benim içime yağmur.

Giden bu yolculardan, en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam, o kadar çok yalnızım.

Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Velvele koparan bir leş kalır, bir intihar gibi puşt olunca sevdalar.

Dün gece gördüm düşümde, seni özledim anne. Gözlerinden akan bendim. Düştüm göğsüne, söyle canın yandı mı anne..

Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Buğu diye gözlerimde, gün batımı bulutlarmış…

Parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır.

Firarilerin uzmanı olmuşum, bütün istasyonlarda afişim durur, beni bir çocuk bile vurur…

Kendine iyi bak.. Beni düşünme.. Su akar yatağını bulur..

Haykırsam duyamazsın. Çağırsam gelemezsin. Yürekten sevemezsin sen.

Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

Yalnızlığım benim pasaklı kontesim, ne kadar rezil olursak o kadar iyi.

Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi, yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi.

İhanetin zincirini tutan utansın. Dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın.

Ahmet Kaya

Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme.

Ağladım gözyaşlarım düştü ateşe, yine de bu yangını söndüremedim.

Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle.

Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur…

Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

Beni bilimle anla iki gözüm felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

Bağıra bağıra yazdım seni yüreğime...

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi, kavgalar kansız biter mi?