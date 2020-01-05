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Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Ekranların sevilen haber spikeri Nazlı Çelik'in bir süredir tedavi gören babası Yücel Çelik bu sabah hayata veda etti.

05.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:07

Star Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik, bu sabah hayatının en acı haberini aldı. Ünlü sunucunun babası Yücel Çelik vefat etti.

19 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Yücel Çelik 19 yıldır üç ayrı kanserle mücadele etmişti. Başarılı spiker Nazlı Çelik, yaptığı bir röportajında güçlü olma sebebini babasına bağlamıştı.

"GÜÇLÜ OLMA SEBEBİM DEMİŞTİ"

Çelik, anne babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazmıştı: "İnsan en yakın beş arkadaşının ortalamasıdır derler, ama en çok da anne babasının toplamıdır... Allah'a bin kere şükrediyorum böyle güzel bir anne babanın evladıyım... 46 yılını göz göze, diz dize geçirmiş, sevgiyi saygıyla beslemiş, nefes olmuşlar onlar birbirlerine. Mücadeleci bu adama, yıllardır gözü gibi bakıyor benim güzel annem. Sevgileri daim olsun... İyi ki ama iyi ki varlar... "

YÜCEL ÇELİK KİMDİR?

5 Ocak Pazar sabahı hayata gözlerini yuman Yücel Çelik, iş dünyasında tanınmış birisiydi. 1935 yılında dünyaya gelen baba Çelik, Ankara Üniversitesi mezunudur. Ziraat Bankası'nda çalışan, Doğuş Grubu'nda da yönetim kurulu üyeliği görevleri yapan Yücel Çelik, çeşitli bankalarda da yönetim kurullarında yer almıştı.

Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Nazlı Çelik, Yücel Çelik, Sabah, Anne, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
FİKO: Allah rahmet etsin. Basiniz sagolsun.
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FİKO: Allah rahmet etsin ulkemizin en vatanperver spikeri nazli hanim basiniz sagolsun.
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LİON: Başınız sağ olsun aynı acıyı 5 yaşında tattım allah sabır versin
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NAZLI ÇELİK: Dostlar sağolsun
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NUMAN: Başınız sağolsun, mekanı cennet olsun, kederli ailesine sabır versin İnşallah.
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TÜRK: Mekanı cennet olsun başın sağolsun cesur yürekli Nazlı hanım
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BİROL: Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun. Basiniz sagolsun Nazlı hanım.
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ADINIZI YAZIN: allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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FIRAT KARA: başınız sağolsun
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ADAM GİBİ ADAM: Allah rahmet eylesin . Ne kadar düzgün bir adam olduğunu , Nasıl bir evlat yetiştirdiğinden az çok anlıyorum. Böyle aslan gibi bir kız evlat yetiştirdiği içinde helal olsun diyorum . Mekanı cennet olsun .
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