Ünlü Spiker Dilara Gönder Yalın, Anne Oldu

Ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, 14 Şubat'ta anne oldu.

"ÖMRÜMÜN EN GÜZEL HEDİYESİ"

2016 yılında Selim Yalın ile dünyaevine giren ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, 14 Şubat'ta anne oldu. Twitter hesabından hamilelik dönemine ait bir fotoğraf paylaşan Yalın, fotoğrafa şu notu düştü: "14 Şubat 2019... Bebeğimizi, aşkımızı bu günde kucağımıza aldık. Ömrümün en güzel hediyesi, aşk bebeğimiz... İsteyen herkese nasip olur İnsallah. (Hamile hatırası)"

DUYGU DOLU PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bir dönem NTV Spor ekranlarında spor spikerliği yapan Dilara Gönder sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. NTV Spor'un kendisine çok şey kattığını söyleyen Dilara Gönder "Kanaldan ayrılmaktan daha zormuş kanalın kapanması" ifadelerini kullanmıştı.