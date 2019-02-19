19 Şubat 2019, 19:55
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Ünlü Spiker Dilara Gönder Yalın, Anne Oldu

2016 yılında Selim Yalın ile dünyaevine giren ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, sosyal medya hesabından anne olduğunun haberini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, 14 Şubat'ta anne oldu.

"ÖMRÜMÜN EN GÜZEL HEDİYESİ"

2016 yılında Selim Yalın ile dünyaevine giren ünlü spiker Dilara Gönder Yalın, 14 Şubat'ta anne oldu. Twitter hesabından hamilelik dönemine ait bir fotoğraf paylaşan Yalın, fotoğrafa şu notu düştü: "14 Şubat 2019... Bebeğimizi, aşkımızı bu günde kucağımıza aldık. Ömrümün en güzel hediyesi, aşk bebeğimiz... İsteyen herkese nasip olur İnsallah. (Hamile hatırası)"

DUYGU DOLU PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bir dönem NTV Spor ekranlarında spor spikerliği yapan Dilara Gönder sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. NTV Spor'un kendisine çok şey kattığını söyleyen Dilara Gönder "Kanaldan ayrılmaktan daha zormuş kanalın kapanması" ifadelerini kullanmıştı.

Anne,Yalın,Selim,Dilara Gönder


YORUMLAR (6)
X: Kim ne derse desin bana göre Türkiye'nin en güzel kadınları arasında.
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ABUZER KÖMÜRCÜ: Leş kadın doğurmak için 40 yaşınımı bekledin
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DÜRBÜNLÜ: bıktık bu artist tayfasının haberlerini okumaktan yahu,,bunları lütfen diger canlı türleriyle birlikte zikredin.örnegin böceklerle falan.çünkü onlar insanlıktan çıkmış varlıklardır.
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  • GÖZLÜKLÜ : Seninkide lafmi şimdi dürbünlü dayı, magazin haberlerinde böcekler ne alaka? Böcek izlemek istiyorsan aç belgesel kanalı izle
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ANGARA BEBESİ: Verdiğin haberin kulpunu kırsınlar,
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