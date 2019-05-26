Ünlü sunucu Bodrum'da dünya evine girdi

İzmir Foça
'da yaşayan ünlü TV
programcısı ve sunucu Hakan Doğanay
, Çiğli
Bilsem Müdürü Gözde Uprak ile Bodrum
'da dünya evine girdi. Otelde gerçekleştirilen nikahta davetliler, Küba
Karnavalı'nda sahne alan Hakan Doğanay ile eğlendikleri sırada yapılan anonsla çiftin evleneceklerini öğrendi.
Bodrum Bitez
Manuela Otel'de evlenen çiftin nikahını Hakan Doğanay'ın 31 Mart seçimlerinde seçim propagandasında yer aldığı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Hakan Doğanay'ın yakın dostu eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan
ve sahne direktörü Cüneyt Zorlu yaptı.
Nikah merasimi, geceye katılanları şaşırttı. Davetliler Küba Karnavalı'nda sahne alan Hakan Doğanay ile eğlendikleri sırada yapılan anonsla çiftin evleneceklerini öğrendi. Ardından sahneye kızları Ada Budak ve Eva Maya
ile çıkan çift, şaşkın bakışlar ve büyük bir coşku eşliğinde tezahüratlarla dünya evine girdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Bugüne dek kıydığım en neşeli nikah olacak" sözleri ve yaptığı espriler davetlileri güldürdü. Evlilik cüzdanını önce espri ile Hakan Doğanay'a uzatan ancak ardından Gözde Doğanay'a veren Başkan Aras, çift ve çiftin kızları ile birlikte sahnede İzmir Marşı'nı söyledi.
Çiftin Bodrum'da yaşayan çok sayıda dostu gece boyunca eğlendi. Çift, nikah ertesinde aynı otelde kızları ile birlikte balayına devam edeceklerini söyledi. Doğanay çiftinin Foça'da yaşayacağı öğrenildi. - İZMİR
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Kaynak: İHA