Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören sunucu Burak Akkul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla hastalığı yendiğini duyurdu. Akkul hasta yatağından çektiği videoda "Yendim seni korona" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ayrıca Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda eşinden sonra söz alarak hastalığı yendiklerini duyurdu.

"EŞİMLE NEGATİF RAPORLARIMIZI ALDIM"

Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul, bugün hasta yatağında yatarken video çekerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, Mart ayındaTwitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastane odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

Kaynak: İHA