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Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı

Teve 2 ekranlarında program sunan Burak Akkul, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda eşiyle birlikte İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi. Korona testi yapıldığını ancak sonucunu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

16.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:20

Teve 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, takipçilerinden destek bekledi.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ, ÇOK ACI ÇEKİYORUZ"

Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı. Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Ünlü sunucu videosunda şunları söyledi: "Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..."

BURAK AKKUL KİMDİR?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi.Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

Burak ve Seda Akkul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 6 bin 500'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 170 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs henüz ülkemizde can kaybına neden olmazken; ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.

Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Etiketler : İstanbul, Kartal, Magazin

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Yorumlar (8)
:):çok gezeceğine az gezeydin
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PESİMİST:kim ulan bu. . sınırdışı edin gitsin. bekliyeceksin. bişey gibi bekleyeceksin
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DADAŞIM:ünlü derken
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ÇAĞLAR:işinizin getirisi bence de. programınızı izliyordum. karantina 2 hafta sabretmek gerek , allah şifa versin ama videoyu yaymak neye hizmet ve ne sonucları olur
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ONUR:rengi falan solmuş adamın kesin corona olmuş
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AFKANİSTANLI:Sen kimsin devlet senin emir erinmi?Sınırdışı edilsin gitsin.
Cevap Yaz 35 76
XYZ:Ne demek devlet senin emir erin mi? Devlet ne için var? Devlet insan için var.
1 9
ADAM:Üzücü, sonuç 2 saatte çıkıyor aslında söylemeleri lazım
Cevap Yaz 38 10

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