Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu Bebeğini Kaybetti

Boyner Holding Buluşum CEO'su Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturan sunucu Ece Vahapoğlu'ndan kötü haber geldi. Geçen hafta hamile olduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

BEBEKLERİ OLACAĞI MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Ece Vahapoğlu, bebekleri olacağını geçen hafta Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Bebeğimiz. Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah''

KÖTÜ HABERİ YİNE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ancak ünlü sunucunun bu mutluluğu uzun sürmedi. Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"ÇOK ACI VERSE DE KABULLENMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"

"Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası.Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız."Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle..." Mevlana"