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Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift, bebeklerine Ali Boran ismini verdi.

18.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:27

Doktor Özlem Gültekin'le geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren ünlü sunucu Erhan Çelik baba oldu. Ünlü çift, İzmir Kent Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerine Ali Boran ismini verdi.

Erhan Çelik ve Özlem Gülktekin bebek sevincini paylaştıkları mesajla duyurdu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ"

İşte o mesaj:

"Oğlumuz Ali Boran bugün saat 15.30'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Gözlerini açtığı İzmir Kent Hastanesi'nde diğer tüm hastaneler gibi virüs nedeniyle ziyaretçi kısıtlaması yaşandığı için ileride çok daha sağlıklı günlerde görüşmeyi diliyoruz. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyor, selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Özlem-Erhan Çelik"

ERHAN ÇELİK DOĞUM ÖNCESİNDE BEBEK HAZIRLIKLARINDAN BİR KARE PAYLAŞMIŞTI

Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin’in bebeği dünyaya geldi

Haberin Videosu :

Sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Etiketler : Ali Boran, İzmir, Magazin

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Yorumlar (2)
AVNİ: la rütük dizi başlayalı 45 dk oldu 28 dk reklam 17 dk dizi.reklamdan dizi izlenmiyor.rütük basın kanala şöyle ağır ceza.uyumayın la.
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