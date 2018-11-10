10 Kasım 2018, 20:23
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Ünlü Sunucu Hande Ataizi'nden, İlginç İtiraf: Bitlendik

Ünlü sunucu Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte ilginç bir itirafta bulundu. Ataizi, "Oğlumla beraber bitlendik." dedi.

Ünlü sunucu Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte ilginç bir itirafta bulundu. Ataizi, "Oğlumla beraber bitlendik." dedi.

"BEN DE LEON DA BİTLENDİK"

Hande Ataizi, katıldığı etkinlik öncesi "Bitlendik" çıkışıyla herkesi şaşkına çevirdi. Samimi bir açıklama yapan oyuncu, "Ben de Leon da bitlendik arkadaşlar. Benden mi oğluma geçti, yoksa ondan mı bana geçti bilmiyorum. Enteresan bir süreç geçirdik" ifadelerini kullandı.

''BU ARALAR BİT ÇOK SALGINMIŞ''

Sürecin enteresan olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şöyle uyarı yaptı: "Bu aralar bit çok salgınmış. Özellikle toplu taşımada ve okullarda dikkatli olun."

Leon,Hande Ataizi
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:23



YORUMLAR (16)
AYSUN: Bitlerini ayikla öyle gel,,bizede bulaşir burda
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SU: Aynen bu ara bizde bitliyiz ama hallettık gibi nasıl oldu bilmiyom okuldanmı bulaştı bilmiyom ama bitliyiz
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FANİ: Cocukken bizde bitlenmistik.İlacı var birsey olmaz.Ünlülerde bitlenebiliyormuş demekki
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MEBRURE: çocuk anaokulundan , sen de kuaförden kapmışındır. ya da çok pissindir.
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LOKMAN : Yürek hoplatan resimler yok mu
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