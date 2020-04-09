Ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı

Snob Magazin'in haberine göre; Akgül'ün bu paylaşımını görünlerin aklına koronavirüsü geldi.

Seda Akgül, paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı: "Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu'na çok teşekkür ederim.





'Eklem ağrısı ve baş dönmesi yaşadım'

Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz "

Kaynak: Snob Magazin