Ünlü sunucu koronavirüs şüphesiyle tedavi altında olduğunu açıkladı
Ünlü sunucu Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle tedavi altında olduğunu açıkladı.
16.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:30
Ünlü sunucu Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle tedavi altında olduğunu açıkladı.
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle İstanbul 'da bir hastanede gözlem altında olduğunu duyurdu. Kendisine henüz kesin bilgi verilmediğini söyleyen Akkul, "Bence korona pozitif tedavi görüyorum" dedi.
Akşam saatlerinde de Uçankuş Tv'de yayınlanan "Magazin Merkezi" adlı programa katılan Burak Akkul, ilk olarak durmayan, kuru bir öksürük şikayeti yaşadığını, sonrasında ateşinin seyrinin sürekli değiştiğini ifade etti. Bir süre önce İngiltere'de olduğunu anlatan Akkul, döndükten sonra 5-6 gündür tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün itibariyle ateş ve öksürük yoktu" dedi. Burak Akkul, eşi Seda Akkul'un durumunun iyi olduğunu, onun ateş ve öksürük sorunu yaşamadığını ifade etti.
Ünlü sunucu, psikolojisinin iyi olduğunu belirterek, "Serde mizahçılık var. Gezmiş görmüş, kitap yazmış, düşünmüş adamım" dedi, kendi kendine telkinlerle moralini yüksek tutmaya çalıştığını kaydetti.
(İHA)
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle İstanbul 'da bir hastanede gözlem altında olduğunu duyurdu. Kendisine henüz kesin bilgi verilmediğini söyleyen Akkul, "Bence korona pozitif tedavi görüyorum" dedi.
Akşam saatlerinde de Uçankuş Tv'de yayınlanan "Magazin Merkezi" adlı programa katılan Burak Akkul, ilk olarak durmayan, kuru bir öksürük şikayeti yaşadığını, sonrasında ateşinin seyrinin sürekli değiştiğini ifade etti. Bir süre önce İngiltere'de olduğunu anlatan Akkul, döndükten sonra 5-6 gündür tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün itibariyle ateş ve öksürük yoktu" dedi. Burak Akkul, eşi Seda Akkul'un durumunun iyi olduğunu, onun ateş ve öksürük sorunu yaşamadığını ifade etti.
Ünlü sunucu, psikolojisinin iyi olduğunu belirterek, "Serde mizahçılık var. Gezmiş görmüş, kitap yazmış, düşünmüş adamım" dedi, kendi kendine telkinlerle moralini yüksek tutmaya çalıştığını kaydetti.
(İHA)
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Kaynak: İHA
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