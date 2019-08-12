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Ünlü sunucu Nazlı Çelik, yeşil elbiseli bayram pozuyla hayran bıraktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu Nazlı Çelik, bayram pozuyla takipçilerini büyüledi.

12.08.2019 16:17 Ünlü sunucu Nazlı Çelik, yeşil elbiseli bayram pozuyla hayran bıraktı

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettirmeye devam ediyor.

YEŞİL ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Şu sıralar Marmaris'te tatilde olan başarılı sunucu Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin bayramını kutladı. Çelik'in yeşil elbisesiyle çimlerde verdiği pozuna beğeni ve yorum yağdı. Sunucunun fotoğrafını çok beğenen takipçileri "Yeşilin en güzel tonusun" gibi yorumlar yaptılar.

ŞORT GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Şeytan Tepesi'ne çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde şortla poz veren ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri gelmişti.


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