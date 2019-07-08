Ünlü sunucu Nur Viral ile eski başdanışman Cemil Ertem boşandı mı?

Beyaz TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, 2016 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ekonomi başdanışmanı ve ekonomi politikaları kurulu üyesi Cemil Ragıb Ertem ile dünya evine girmişti. Ancak ikili herkesten gizli şekilden evliliklerine son noktayı koyarak boşandığı iddia edildi.

BOŞANDILAR MI?

Magazinburada'nın haberine göre; Evliliklerini basından uzak tutan Cemil Ertem ile Nur Viral, yine gizli şekilde boşandı. Ayrılıkla ilgili her iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

NUR VİRAL KİMDİR?

Nur Viral, İstanbul'da doğmuş, eğitim hayatını yine İstanbul'da tamamlamıştır. 1993 yılında yayın hayatına başlayan Viral çeşitli radyo kanallarında sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapmıştır. Sağlık programı sunmaya ilk olarak Tatlıses TV'de başlayan Nur Viral, uzun yıllar Hayat Ağacı isimli sağlık programının sunuculuğunu yapmıştır.

Tatlıses TV'den ayrıldıktan sonra farklı kanallarda da sağlık programları yapmaya devam etmiştir.Hayat Ağacı programı Tatlıses TV'de tam 5 yıl sürmüş ve ortak yayın yapan 40 yerel televizyon aracılığı ile izleyiciye ulaştırmıştır. Ünlü sunucu sırasıyla Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz TV olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yapmıştır.