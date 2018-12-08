Ünlü Sunucu Saba Tümer, İlk Kez Nasıl Ünlü Olduğunu Açıkladı: Aşkım Ünlü Seviyordu

Sunduğu gece sohbet programları ile adından söz ettiren Saba Tümer, ekranlarda attığı neşeli kahkahalarla akıllara kazınan isimlerden. Ünlü fenomen Danla Bilic'in YouTube programına konuk olan Saba Tümer, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"AŞKIM YÜZÜNDEN ÜNLÜ OLDUM"

Aşk hayatıyla ilgili konuşan Tümer, ilk kez nasıl ünlü olduğunu açıkladı. Tümer, "Aşkım yüzünden meşhur oldum. Çünkü o ünlü seviyordu" açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

KAHKAHAYLA NASIL TERAPİ OLDUĞUNU ANLATTI

Ekranların neşeli sunucusu yeni çıkardığı kitapta çok konuşulan kahkahasıyla nasıl terapi olduğunu anlattı.