12 Aralık 2018, 17:04
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Ünlü Sunucu Seda Akgül, Bacak Hareketiyle Sınırları Zorladı

Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu Seda Akgül, sınırları zorlayan bacak hareketiyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan ünlü sunucu Seda Akgül, bacak hareketiyle takipçilerini şaşırttı.

"ESNEKLİĞİNİZİ KANITLAMIŞSINIZ"

Instagram hesabından bacağını ilginç şekilde açtığı anın fotoğrafını paylaşan Seda Akgül, takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Akgül paylaşımına, "Akşama yemekte ne var sizce" notunu yazdı. Akgül'ün paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Akgül'ün bir takipçisi paylaşıma, "Seda hanım ne kadar esnek olduğunuz kanıtlamışsınız bravo." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gündeme gelmek için her yolu deniyorsunuz tebrik ederim sizi." yorumunu yaptı.

CESUR POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Akgül paylaşıma, "Yazdan kalan son günlerin tadı çıksın" notunu yazmıştı. Akgül'ün fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşa bir takipçisi paylaşıma, "47 yaşında bir kadın için çok gereksiz bir paylaşım olmuş bana göre" yorumunu yazmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Seda hanım genç kızlara taş çıkartmışsınız maşallah." yorumunu yazmıştı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:04



YORUMLAR (24)
SERGEN: teyze sen neyin peşimdesin bu saatten sonra, yokmu torunların falan git onlarla ilgilen. piyasada rekabet çok, sen şansını başka alanlarda dene bence, seni harcarlar.
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YOBAZSAVAR : Hoşşt hışştt beğenmiyorsanız haberleri okumayın. Toz olun burdan yobazlar
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MUHTAR: kasaptada et var ....
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YELİZ : yazık ya üzülüyorum sanada gündemde kalmak için durmadan foto atıyor aile eksikliğini hic birşey dolduramaz.
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UĞUR: bu yaşta gündemde kalma çabaları , çok yazık çoook
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