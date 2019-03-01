01 Mart 2019, 18:51
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Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor

Sunuculuğunu Serap Paköz'ün üstlendiği TV8'in sevilen sabah kuşağı programları arasında yer alan 'Gerçeğin Peşinde' kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

Serap Paköz'ün sunduğu 'Gerçeğin Peşinde' programının yapım şirketi Bloom Medya ile Acun Ilıcalı arasında geçtiğimiz Aralık ayında bir kriz yaşanmış ve Paköz'ün sunduğu program sona erdirilmişti.

BUZLAR ERİDİ

Hafta içi her sabah 09.45'te yayınlanan program ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bloom Medya'nın sahibi Uygar Ataş ile Acun Ilıcalı arasındaki krizin sona erdiği ve buzların eridiği öğrenildi. 'Gerçeğin Peşinde' Serap Paköz'ün sunumuyla 4 Mart Pazartesi günü 13.30'da yeniden ekranlarda olacak.

Sabah, Gerçeğin Peşinde, Serap Paköz, Magazin


YORUMLAR (11)
ASABİ: Bu tür programlardan nefret ediyorum ne saçma kırk yıl programsiz kalsam açıp izlemem izleyesim gelmez ne bu ne müge cok sıkıcılar yav
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İSTENMEYEN TÜY: Ara sıra seyrediyordum ama Müge Anlı'nın yerini tutmuyor..
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BAŞARI DİLERİM: Program iyi. Fakat hiç cinayet aydınlatmadı. Hala Hande'nin katili bulunamadı. Gerçeğin hep peşinde kaldı. Önüne geçemedi. Yeni dönemde inşaallah daha başarılı olur da Mugeyi geçer.
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LAF: hele şükür. sinir olmuştum.
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HUZUR: Müge varken tutmaz pazarda alma sat turşu kur hiç yapamassan bi boya sandığı al kahvehanelerde kundura boya ezgi apla
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