Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor

Serap Paköz'ün sunduğu 'Gerçeğin Peşinde' programının yapım şirketi Bloom Medya ile Acun Ilıcalı arasında geçtiğimiz Aralık ayında bir kriz yaşanmış ve Paköz'ün sunduğu program sona erdirilmişti.

BUZLAR ERİDİ

Hafta içi her sabah 09.45'te yayınlanan program ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bloom Medya'nın sahibi Uygar Ataş ile Acun Ilıcalı arasındaki krizin sona erdiği ve buzların eridiği öğrenildi. 'Gerçeğin Peşinde' Serap Paköz'ün sunumuyla 4 Mart Pazartesi günü 13.30'da yeniden ekranlarda olacak.