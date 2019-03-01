Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/serap-pakoz/' title='Serap Paköz'>Serap Paköz</a>'ün sunduğu '<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gercegin-pesinde/' title='Gerçeğin Peşinde'>Gerçeğin Peşinde</a>' programının yapım şirketi Bloom Medya ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a> arasında geçtiğimiz <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/aralik/' title='Aralık'>Aralık</a> ayında bir kriz yaşanmış ve Paköz'ün sunduğu program sona erdirilmişti.</p><p><strong>BUZLAR ERİDİ</strong></p><p>Hafta içi her sabah 09.45'te yayınlanan program ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bloom Medya'nın sahibi Uygar Ataş ile <a class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı'>Acun Ilıcalı</a> arasındaki krizin sona erdiği ve buzların eridiği öğrenildi. '<a class='keyword' href='/gercegin-pesinde/' title='Gerçeğin Peşinde'>Gerçeğin Peşinde</a>' <a class='keyword' href='/serap-pakoz/' title='Serap Paköz'>Serap Paköz</a>'ün sunumuyla 4 Mart Pazartesi günü 13.30'da yeniden ekranlarda olacak.</p>