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Ünlü sunucudan flaş koronavirüs açıklaması

FLAŞ... Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel sunucu Esra Balamir (44), Snob Magazin'e yaptığı koronavirüs açıklamasıyla sevenlerini korkuttu

02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Ünlü sunucudan flaş koronavirüs açıklaması

Snob Magazin'e konuşan Balamir;& ;"Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" diyerek şoke etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Koronavirüs, Magazin
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