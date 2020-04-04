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Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Geçtiğimiz günlerde arkadaşına koronavirüs teşhisi konulan sunucu Esra Balamir'in de test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında konuşan Balamir, "Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

04.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:09

Demet Akalın ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen Esra Balamir'in bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisine de test yapıldığını ve sonucunun pozitif çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Balamir'den kötü haber geldi.

TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" dedi. Yeni bir açıklama yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Balamir,"Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

TEŞHİS KONULAMAYAN HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

Geçtiğimiz aralık ayında bir alışveriş merkezinin çıkışında objektiflere takılan Esra Balamir, yılladır teşhis konulamayan hastalığı ile mücadele ettiğini söylemişti. Balamir, "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Tedavimde damar yolundan ilaç veriliyor. Uzun yıllar, hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmış, her şey Allah'tan. Buna da şükür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sunucu Esra Balamir’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Esra Balamir, Koronavirüs, Magazin

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Sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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