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Ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı venedik'teki kazada öldü

Venedik'te meydana gelen sürat teknesi kazasında, 3 kişi öldü ve 1 kişi ağır yaralandı.

18.09.2019 11:26Ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı venedik'teki kazada öldü
Venedik'te meydana gelen sürat teknesi kazasında, 3 kişi öldü ve 1 kişi ağır yaralandı. Ölenler arasında ünlü sürat teknesi tasarımcısı ve yarışçısı 76 yaşındaki Fabio Buzzi'nin  de olduğu açıklandı.

Montecarlo'dan ayrılan sürat teknesi saatte 130 km hızla giderken Venedik'e yaklaştı. Sürat teknesi, Venedik şehrinin etrafında bulunan ve şehri açık deniz dalgalarından koruyan, Musa Projesi kapsamında yapımı devam eden dalgakıranlara çarptı. İtalyan basını tarafından yarışçıların Montecarlo-Venedik arasında yeni bir rekor denedikleri belirtildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

1974 yılında yarışlarda kullanılan ilk sürat teknesi Mostro'yu (Canavar) tasarlayan Buzzi'nin, açık deniz yarışlarında birçok rekoru bulunuyor.

Görüntü Dökümü
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-Fabio'nun sürat teknesi kullandığı görüntüler
-Kazaya dair fotoğraf
-Fabio'nun fotoğrafları



Venedik, Fabio, Güncel

Kaynak: DHA

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