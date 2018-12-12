Ünlü Tarihçi Subrahmanyam İstanbul'da Konferans Verdi

Kaliforniya Üniversitesi
(UCLA) Irving ve Jean Stone Kürsüsü Başkanı, tarihçi Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam, İstanbul
Özyeğin Üniversitesi'nde "1680'lerde İmparatorluklar ve Bağlantılı Tarihler" adlı bir konferans verdi.
Konuşmasında 17. yüzyılda İngiltere
'de yaşanan devrimin bir dönüm noktası olduğuna değinen Prof. Dr. Subrahmanyam,"1688'de İngiltere'de başlayan devrim tüm dünyaya yansıdı ve dünyanın geri kalanı için çeşitli sonuçlar doğurdu. Bu devrim esnasında İngiltere'de hakim olan yönetim biçimi çoğu kesim tarafından benimsenmeyen monarşiydi. Ünlü yazar Christopher Hill
'in 1688 devriminin tüm dünyayı nasıl etkisi altına aldığını değerlendirdiği 'İngiltere'de Devrim Çağı' kitabı günümüze ders niteliğinde." diye konuştu.
Tarihçi, sunumunda Osmanlı İmparatorluğu
'nun 17. yüzyılda Viyana
'yı kuşatmasının tarihi bir sembol olduğuna işaret ederek, bazı tarih kitaplarının Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'yı almama sebebi olarak, şehri çok yıkıma uğratmak istememeleri olduğunu yazdıklarını belirtti.
Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam
Araştırma ve çalışmalarını dünya tarihinin Ortaçağ ve erken modern dönemlerine dair konularda sürdüren ve pek çok uluslararası ödüle sahip Prof. Dr. Subrahmanyam, 2004 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri
'ndeki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) sosyal bilimler alanında Irving ve Jean Stone Kürsüsü Başkanlığını yürütüyor.
2012 yılında İnsani Bilimler alanına katkılarıyla Infosys Ödülü'nü alan Prof. Dr. Subrahmanyam'ın " Avrupa
'nın gözünde Hindistan
: kelimeler, insanlar, imparatorluklar" (L'inde sous les yeux de l'Europe: Mots, peuples, empires) adlı eseri dünyanın prestijli akademik kuruluşlarından Martine Aublet Vakfı'nın ödülüne layık görüldü.
Kaliforniya Üniversitesi,İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:15