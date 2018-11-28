28 Kasım 2018, 10:16
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Ünlü Teknik Adam Güvenç Kurtar, Ali Koç'a Seslendi: Fenerbahçe'ye Talibim

Son olarak Gümüşhanespor'u çalıştıran Güvenç Kurtar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek "Fenerbahçe'ye talibim. Getirin beni, bakın nasıl düzeltiyorum işleri." dedi.

Süper Lig'de 13. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan ancak sonuçtan çok sahada oynanan futbol dolayısıyla yoğun eleştiri alan Feenrbahçe'de Koeman'la devam edilip edilmeyeceği konusu hala tam anlamıyla netlik kazanmadı.

Sarı Lacivertlilerin teknik direktör adayları her geçen gün artarken, tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğu takdirde sorun kalmayacağını iddia etti.

"ALİ KOÇ'A SESLENİYORUM, BENİ TAKIMIN BAŞINA GETİRİN"

Kurtar Aspor'da katıldığı programda "Fenerbahçe'ye talibim. Buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Getirin beni, bakın nasıl düzeltiyorum işleri." açıklamasını yaptı.

Kısa süre önce Yılmaz Vural da Fenerbahçe'nin başına geçmeye talip olduğunu belirtmişti.

Güvenç Kurtar,Ali Koç,Fenerbahçe
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:16



YORUMLAR (24)
COCU : Ben cocu olmak ben istanbul yaşamak burda mutlu olmak dolgun maaş almak ben febe aileden olmak . Ben olmak tekrar febe teknik traktör habere bakmak çok kızmak siz Türkler nasıl dersiniz şöyle Yaslı kurt ölmeden çakal ulumaz. Ben burda olmak febeyi ikinci yarı ligden tutmak şans istemek . Febe büyük takım olmak geşeyi 6.0 yenmek hep bununla övünmek ben büyük olduğunu anlamak . Tekrar görüşmek için sabırsızlıkla beklemek imza cocu.
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TURGUT YİLDİZZ: tek gerçek yılmaz vural inan bana 2 sene içinde şampiyonlar lig türkiye olur
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ESKİCİ MEHMET: Bu günleri de görecek miydik
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PAKİZE TEYZEM: Bizim zamanımızda Fenerbahçe nasıldı... ? Şimdi ise nasıl ??
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COCU: Ben cocu olmak ben istanbul yaşamak burda mutlu olmak dolgun maaş almak ben febe aileden olmak . Ben olmak tekrar febe teknik traktör habere bakmak çok kızmak siz Türkler nasıl dersiniz şöyle Yaslı kurt ölmeden çakal ulumaz. Ben burda olmak febeyi ikinci yarı ligden tutmak şans istemek . Febe büyük takım olmak geşeyi 6.0 yenmek hep bununla övünmek ben büyük olduğunu anlamak . Tekrar görüşmek için sabırsızlıkla beklemek imza cocu.
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