Ünlü Tiyatrocu Sumru Yavrucuk Zehirlendi

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris
'te sahnede yanlışlıkla su yerine su bazlı üre çözeltisi içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Muğla
'nın Marmaris ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen "Leenane'nin Güzellik Kraliçesi" adlı tiyatro oyununu sahneleyen ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Armutalan
Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda Yavrucuk oyunda kullanılmak için sahnede bulunan su bazlı üre çözeltisini su sanarak içti. Oyun sonrası fenalaşan ünlü oyuncu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca gözetim altında tutulan Yavrucuk'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ünlü oyuncunun bugün Bodrum
'da sahnelenecek olan oyununa katılacağı açıklandı. Yavrucuk, Fatmagül'ün Suçu Ne, Yabancı Damat, Acil Aşk Aranıyor isimli reyting rekorları kıran dizilerde de rol almıştı.
(Ramazan Terkos/İHA)
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:01