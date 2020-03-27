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ÜNLÜ TİYATROCULARDAN "EVDE KAL" ÇAĞRISI

ÜNLÜ tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

27.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:43
ÜNLÜ TİYATROCULARDAN

ÜNLÜ tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Mesajlar şu şekilde:

Kerem Alışık, "Bizim için tiyatro ile aşkın tarifi aynıdır. Çünkü tiyatro sadece sahne perdesini açmaz. Kalp perdesini de açar. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı. Evde kalın.Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."

-Selçuk Yöntem, "Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu olarak hepinizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Lütfen evde kalın."

-Deniz Uğur, "Hepinizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz.Hem sizlerin, hem de kendi sağlığımızı korumak adına, bir süreliğine sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldık. Bir kez daha tekrarlıyoruz, evde kal."

-Hatice Aslan, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü kutluyorum.İnanıyoruz ki bu süreç bitecek ve biz tekrar birlikte olucaz."

-Devrim Nas, "Tiyatronun ışığında ve birleştiriciliğinde bir araya gelene kadar sağlıkla kalın, evinizde kalın."

-Özlem Öçalmaz, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.Seyirciyle aynı havayı solumadan tiyatro olmaz."

-Hande Soral, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. Bu süreçte herkesin sağlığı için evde kal."

-İştar Gökseven, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarız. Ülkemiz ve dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu sınavdan kalma, evde kal"

-Gülin İyigün, "Kendini korumak, etrafındakileri korumak ve hepimizi korumak için lütfen evde kal."

Yiğit Pakmen, "Evde kal, sağlıkla kal."

Görüntü Dökümü:

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-Videolar


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart, Güncel

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