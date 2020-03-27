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ÜNLÜ TİYATROCULARDAN 'EVDE KAL" ÇAĞRISI

Ünlü tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

27.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:52
Ünlü tiyatro oyuncuları video mesajıyla "evde kal" çağrısında bulundu.
Mesajlar şu şekilde:
Kerem Alışık, 'Bizim için tiyatro ile aşkın tarifi aynıdır. Çünkü tiyatro sadece sahne perdesini açmaz. Kalp perdesini de açar. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı. Evde kalın.Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın."
-Selçuk Yöntem, 'Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu olarak hepinizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Lütfen evde kalın."
-Deniz Uğur, 'Hepinizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz.Hem sizlerin, hem de kendi sağlığımızı korumak adına, bir süreliğine sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldık. Bir kez daha tekrarlıyoruz, evde kal."
-Hatice Aslan, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü kutluyorum.İnanıyoruz ki bu süreç bitecek ve biz tekrar birlikte olucaz."
-Devrim Nas, 'Tiyatronun ışığında ve birleştiriciliğinde bir araya gelene kadar sağlıkla kalın, evinizde kalın."
-Özlem Öçalmaz, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nünüzü en içten dileklerimle kutluyorum.Seyirciyle aynı havayı solumadan tiyatro olmaz."
-Hande Soral, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. Bu süreçte herkesin sağlığı için evde kal."
-İştar Gökseven, '27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarız. Ülkemiz ve dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu sınavdan kalma, evde kal"
-Gülin İyigün, 'Kendini korumak, etrafındakileri korumak ve hepimizi korumak için lütfen evde kal."
Yiğit Pakmen, 'Evde kal, sağlıkla kal." ÜNLÜ TİYATROCULARDAN ’EVDE KAL’ ÇAĞRISI

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Tiyatrolar Günü, Selçuk Yöntem, 27 Mart, Güncel

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ÜNLÜ TİYATROCULARDAN 'EVDE KAL" ÇAĞRISI

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