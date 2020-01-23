Ünlü top model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geliyor

16 – 18 Mart tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, 20 ülkeden yaklaşık 5 bin moda profesyonelini buluşturacak. Uzunca süre konuşulacak bir etkinliğe hazırlandıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "top model" geleneğini İstanbul'da da sürdüreceklerini ve Alessandra Ambrosio'yu ağırlayacaklarını söyledi.

'Podyum hasretini İstanbul'da giderecek'

Victoria's Secret podyumlarından iki yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio'nun, ünlü şovun bu yıl yapılmama kararı alınması üzerine büyük üzüntü duyduğunu belirten Ersalan, "Ambrosio, podyum hasretini İstanbul'da giderecek. 17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde özel bir sahnede Ambrosio'yu ağırlayacağız.& ;Alessandra Ambrosio, 2020 sohbahar-kış kreasyonlarından oluşan 4 ayrı giysi ile podyumda yürüyecek. Koreografisini Yasin Soy'un hazırlayacağı defilede ünlü top modele yaklaşık 100 manken eşlik edecek" dedi.