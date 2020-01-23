Haberler » Magazin » Ünlü top model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geliyor - Magazin

Ünlü top model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geliyor

Türkiye'nin en büyük moda şovu olarak ünlü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, yine uzunca süre konuşulacak bir etkinliğe hazırlanıyor

23.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:41Ünlü top model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geliyor

16 – 18 Mart tarihlerinde Hilton Bosphorus'ta düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, 20 ülkeden yaklaşık 5 bin moda profesyonelini buluşturacak. Uzunca süre konuşulacak bir etkinliğe hazırlandıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "top model" geleneğini İstanbul'da da sürdüreceklerini ve Alessandra Ambrosio'yu ağırlayacaklarını söyledi.

'Podyum hasretini İstanbul'da giderecek'

Victoria's Secret podyumlarından iki yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio'nun, ünlü şovun bu yıl yapılmama kararı alınması üzerine büyük üzüntü duyduğunu belirten Ersalan, "Ambrosio, podyum hasretini İstanbul'da giderecek. 17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde özel bir sahnede Ambrosio'yu ağırlayacağız.& ;Alessandra Ambrosio, 2020 sohbahar-kış kreasyonlarından oluşan 4 ayrı giysi ile podyumda yürüyecek. Koreografisini Yasin Soy'un hazırlayacağı defilede ünlü top modele yaklaşık 100 manken eşlik edecek" dedi.


Alessandra Ambrosio, İstanbul, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:41  Baran Bayraktar başarısıyla zirveye tırmanıyor
15:41  Oktay Kaynarca'ya erken doğum günü sürprizi
15:30  10 Burda AVM'den sömestr boyunca eğlenceli etkinlikler
15:09  Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu
14:54  Tanpınar anısına
23.01.2020 16:25:48