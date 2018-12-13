Ünlü Türk Fotoğrafçı Mert Alaş, Kendall Jenner'a Aşk Mektubu Yazdı: Ölüm Bizi Ayırıncaya Dek

Victoria Secret'ın ünlü modellerinden Kendall Jenner, kendisine hitaben yazılmış bir aşk mektubunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin sosyal medyadan paylaştığı aşk mektubundaki "Ölüm bizi ayırıncaya dek seni seveceğim" sözleri dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI

Kardashian/Jenner ailesinin 23 yaşındaki üyesi Kendall Jenner'ın Instagram'da hikaye bölümünde yayınladığı mektup, takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

"ŞU ANKİ AYRILIK BENİ ÖLDÜRÜYOR"

Süper modele gelen mektupta, "Sevgili Kendall, aramızda millerce mesafe olsa da sana olan aşkım dakika dakika daha da güçleniyor. Sana karşı en içten duygum aşk.Ölüm bizi ayırana dek seni seveceğim. Şu anki ayrılık beni öldürüyor ama kalbimde hiçbir şey bizi ayıramaz. Sonsuza dek beden ve ruh olarak biriz ve kalbimin en derin parçasından gelen aşkla seni sevdiğimi bilmeni istiyorum" şeklinde devam ediyor.

MEKTUBU YAZAN KİŞİYİ AÇIKLADI

Mektubu gönderen kişinin adını karalayarak yayınlayan Kendall Jenner'a takipçileri tahminlerini yazdı. Jenner daha sonra, mektubun kendisine, ünlülerin fotoğrafçısı olarak tanınan Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott tarafından yazıldığını açıkladı.