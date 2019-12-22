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ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI

Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı.

22.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:47 ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI

Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı. Cenazeye sanatçı , oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan yeğenini gözyaşları içinde uğurladı.

Ünlü Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanatçı Ceylan, oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan ve Arkan'ın annesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ceylan "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" dedi.

CEYLAN'I KIZI GİBİ SEVİYORDU

Basın mensuplarına konuşan oyuncu Berdan Mardini,  "İnşallah mekanı cennet olur, ölüm herkese olduğu gibi bize de haktır. Dolayısıyla bizde bu acıyı paylaşmaya geldik. Gençlerin ölümü daha zordur, ailesine ve Ceylan'a başsağlığı diliyorum. Ceylan da zaten kızı gibi seviyordu yeğenini. Mekanı cennet olsun." dedi.

Arkan'ın babasının eniştesi Mahmut Karakuzu ise "Kızımızı kaybettik, çok sevdiğimiz bir yavrumuzdu bizim. Onu içimizden atamayacağız, onu içimizde yaşatacağız ama. Rabbim onu çok sevdi de yanına aldı. Bütün sevenleri de burada hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan ise gözyaşlarını tutamayarak "Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" dedi. 

Görüntü dökümü:

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-Ceylan'ın tabut başında ağlaması

-Berdan Mardini'den açıklama

-Arkan'ın büyük eniştesi Mahmut Karakuzu'yla röportaj

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze arabasına konulması


- İstanbul

Berdan Mardini, Ceylan, Güncel

Kaynak: DHA

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