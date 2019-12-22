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Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı

PANKREAS iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı.

22.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:12 Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
PANKREAS iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü 'ın  25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı.   Berdan Mardini, ve Arkan'ın ailesinin katıldığı törende Ceylan, yeğeninin tabutu başında gözyaşı döktü.

 Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanatçı Ceylan, oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi katıldı. Ceylan ve Arkan'ın annesi tabutu başında gözyaşı döktü. Ceylan "Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan" dedi.

CEYLAN'I KIZI GİBİ SEVİYORDU

Basın mensuplarına konuşan oyuncu Berdan Mardini,  "İnşallah mekanı cennet olur, ölüm herkese olduğu gibi bize de haktır. Dolayısıyla biz de bu acıyı paylaşmaya geldik. Gençlerin ölümü daha zordur, ailesine ve Ceylan'a başsağlığı diliyorum. Ceylan da zaten kızı gibi seviyordu yeğenini. Mekanı cennet olsun." dedi.

Arkan'ın akrabası Mahmut Karakuzu ise "Kızımızı kaybettik, çok sevdiğimiz bir yavrumuzdu bizim. Onu içimizden atamayacağız, onu içimizde yaşatacağız ama. Rabbim onu çok sevdi de yanına aldı. Bütün sevenleri de burada hepsine teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan ise gözyaşlarını tutamayarak "Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" dedi. 


- İstanbul

Berdan Mardini, İstanbul, Alişan, Ceylan, Güncel

Kaynak: DHA

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