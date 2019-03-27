27 Mart 2019, 09:15
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Ünlü Türkücü İsmail Türüt'ten Beykoz Adayı Murat Aydın'a Övgü

İstanbul Çavuşbaşı'nda vatandaşları ve esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Vatandaşlar arasında olan türkücü İsmail Türüt, Murat Aydın'a övgü yağdırdı.

Çavuşbaşı'nda vatandaşları ve esnafı ve tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Vatandaşların arasındaki ünlü türkücü İsmail Türüt, kısa bir konuşma yapan Aydın'ı, "Başarılı olmasa buraya göndermezlerdi" diyerek destekledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çavuşbaşı'na bağlı Yavuz Selim ve Çiftlik Mahallelerinde esnafı tek tek ziyaret etti. Caminin avlusunda vatandaşlarla tokalaşan Aydın ardından ikram edilen çayı geri çevirmedi. Bol bol sohbet ederek sorunları dinleyen Başkan adayı Aydın'ın sıcak tavırları vatandaşların gönlünü kazandı. Aydın ilk olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde namazını kılmasının ardından cemaat ile buluştu.

"YAPABİLDİKLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Burada toplanan vatandaşlara bir konuşma yapan Aydın, "31 Martta yerel seçimler var. Bu yerel seçimler Beykoz ve İstanbul için hayırlı olsun. Sağlık bir şekilde barış ve huzur ortamına hizmet edecek şekilde seçimler neticelenir. Bize yetki verirseniz Murat Aydın kardeşiniz olarak, yeni bir Beykozlu olarak sizlere hizmet edeceğiz. Burada yaşamı daha güzel, mutlu kılmak adına elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın, İBB'nin desteğiyle amacımız Beykoz'umuzda yaşamı daha mutlu kılmaktır. Bununla ilgili adımlar atacağız. Yapabildiklerimizi yapacağız, yapamadıklarımızı da başarmak için çalışacağız" dedi.

"BAŞARISIZ ADAMI BURAYA GÖNDERMEZLER"

Konuşması esnasında Karadenizli ünlü türkücü İsmail Türüt'ten bahseden Aydın, "Harbidir, tam böyle düşüncesini net söyler. Beykoz'un tamamı öyledir. Herkes birbirine benzemiş, çok güzel bir meziyet var. Düşündüğünü net bir şekilde ifade ediyor" dedi.

Türüt ise, "Başarısız bir adamı buraya göndermezler, Beykoz'a göndermezler. Bunu cevabı da budur" diye karşılık verdi. Cemaat ile tokalaşarak ayrılmasının ardından Başkan adayı Aydın, kahvehanede vatandaşların elini sıktı. Gayrimenkulünden mobilyacısına, kahvehanesinden marketine, girmedik yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, seçimlerde oy sözü istedi.

Aydın, Murat Aydın, Beykoz, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (13)
PROTEZ: HER DEVRIN ADAMI
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NE FARKEDER: TIPE BAK KIMSINLAN SEN SENIN AGZINLA İŞ YAPCAM KENDINE HAYRI OLMAYAN ADAM. . .
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BEGİN: Sen onu gel birde zeytinburnu halkına söylede yüzüne tükürelim senin zeytinburnu nda yiyecek yer kalmadığı için oraya gönderdiler onu
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CORCİ: Bunu da bi milletvekili yapamadık ya yazıklar olsun bize. .
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ZEYTİNBUNUNU DÜŞÜNEN ADAM: betonlaşmaya hazırmısın beykoz
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