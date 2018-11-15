Eşinin İstediği Pantolonu Bulamayan Ünlü Türkücü Yusuf Harputlu, İki Kadını Darp Etti

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu, geçen günlerde çıkan tartışma sonrası mağazada çalışan Emine Y. ve Kader Y. adlı iki kadını darp etti.

İSTEDİKLERİ PANTOLONU BULAMAYINCA KADINLARLA TARTIŞTI

Günaydın'ın haberine göre, olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Yusuf Harputlu, Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti. AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Yusuf Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Yusuf Harputlu mağaza çalışanlarıyla bu olay nedeniyle tartışmaya başladı.

"SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?" DEDİ VE İKİ KADINI YUMRUKLADI

Türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı iki kadını yumruklamaya başladı. Yusuf Harputlu, çalışanları darp ettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.

ÇALIŞAN KADINLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından iki çalışan hastaneye götürüldü. İki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Yusuf Harputlu'dan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışanların ihbarı sonrası Yusuf Harputlu hakkında soruşturma başlatıldı.