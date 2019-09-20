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Ünlü viyolonist, cern'de 100 metre derinde bach çaldı

Dünyaca ünlü besteci ve viyolonist Yo Yo Ma, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde mini bir Bach konseri verdi.

20.09.2019 11:11Ünlü viyolonist, cern'de 100 metre derinde bach çaldı
Dünyaca ünlü besteci ve viyolonist Yo Yo Ma, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde  (CERN) bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde mini bir Bach konseri verdi.
CERN'ün davetlisi olarak gelen Yo Yo Ma, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN), yerin 100 metre altında bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde Bach'ın No. 6 D Major Çello Suitini viyolonsel ile çaldı.
CERN'deki konser hakkında Yo Yo Ma; 'Felsefe, sanat ve bilim; kültürün ortaya çıkmasında eşit paylara sahip olan ortaklar olduğunu düşünürüm. Bunun için savaşmalıyız çünkü kültür, ekonomi ve politika arasındaki farklılık ne kadar büyürse dünya korkunç bir şekilde ayrışır' dedi.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de yerin 100 metre altında 27 km uzunluğunda bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC), dünyanın yapı taşlarını, atomları ve protonları araştıran, deney yapan dünyanın en önemli temel parçacık fizik merkezidir.



Avrupa, Dünya

Kaynak: DHA

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