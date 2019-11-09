Haberler » Güncel » Ünlü yapılar Azerbaycan bayrağının renklerine büründü - Haber

Ünlü yapılar Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Bakü'nün ünlü tarihi ve mimari yapıları, "Devlet Bayrak Günü" dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

09.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:05
'nün ünlü tarihi ve mimari yapıları, "Devlet Bayrak Günü" dolayısıyla bayrağının renklerine büründü.
Azerbaycan'da, Haydar Aliyev Fonu'nun girişimleriyle başkent Bakü'nün sembolü tarihi Kız Kalesi, kentin yeni mimari sembollerinden Flame Towers, Bakü Kongre Merkezi, Milli Jimnastik Arena, Crystal Hall, Olimpik Stadyum ve Hilton Otel gibi yapılar ülke bayrağının yansımalarıyla ışıklandırıldı.
Akşam saatlerinde başlayan ve Bakü'ye farklı bir güzellik katan ışıklandırma, kent sakinlerince ilgiyle karşılandı.
Bakülüler, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılan yapıların önünde fotoğraf çektirdi.
Bakü'nün sokak ve caddelerindeki tüm monitörlerde gün boyunca, dalgalanan Azerbaycan bayrakları gösterildi.
Mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 renkten oluşan Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümet toplantısında kabul edildi.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsedi.
Ülkede, 2009'daki Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 9 Kasım, "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edildi.
Ünlü yapılar Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:32 Antalya ekonomik işbirliği teşkilatı'nın dönem başkanlığı türkiye'de ek görüntü
21:28 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Barış Pınarı Harekatı'na başlamak tarihi bir karardı"
21:26 İzmir'de, CHP'nin delege seçimlerinde 'kadına şiddet' iddiası
21:21 Uluslararası FeminİSTANBUL şiir festivali Kartal'da gerçekleştirildi
21:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
21:02 Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
20:35 İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
9.11.2019 21:36:05